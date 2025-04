Berapa Harga Tiket Perjalanan Antariksa seperti Katy Perry?

Namun, penumpangnya bukan sembarang orang dan kalau harus membayar, tiketnya tidak murah. Di antara orang-orang yang pernah menaiki kapsul berawak New Shepard sejak tiket pertamanya adalah selebritas, pengusaha, ilmuwan terkenal, dan beberapa orang lainnya yang beruntung. Lalu, berapa harga tiketnya?

Harga tiket penerbangan pertama ke antariksa Blue Origin pada 2021 bisa mencapai puluhan juta dolar. Sebagai perbandingan, saat itu harga tiket yang diumumkan adalah $28 juta atau Rp 471 miliar, tapi itu bukan untuk umum. Harga tersebut merupakan tawaran pemenang dalam lelang yang diikuti 7.600 orang dari 159 negara.

Apa yang Terjadi dalam Penerbangan?

Dilansir dari USA Today, pesawat ini diluncurkan dari peternakan pribadi Blue Origin di Texas barat, yang dikenal sebagai Launch Site One, New Shepard. Pesawat ini mencapai kecepatan supersonik yang melampaui 2.000 mph atau sekitar 3.200 kilometer per jam selama pendakiannya.