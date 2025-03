Berbelanja di 10 Pasar Malam Bangkok: Ada Makanan hingga Baju Murah

Night market Bangkok ini merupakan penerus dari Train Night Market Ratchada yang sudah ditutup karena wabah COVID-19 lalu. The One Ratchada Night Market menawarkan suasana yang mirip dengan pendahulunya, tetapi lebih modern.

Pengunjung dapat menghampiri deretan kios yang menjual pakaian, aksesori, dan kuliner khas Thailand yang menggugah. Tempat ini tetap menjadi favorit wisatawan untuk nongkrong sembari merasakan suasana pasar malam khas Bangkok.

Alamat: 55 10 Ratchadaphisek Rd, Din Daeng, Bangkok 10400, Thailand

Jam Operasional: Setiap hari, 4 sore hingga tengah malam

10. Bobae Market

Last but not least, Bobae Market adalah pasar malam di Bangkok yang populer sebagai tempat belanja grosir pakaian, mulai dari pakaian anak-anak hingga celana dalam. Karena murah dan lengkap, Bobae Market hampir tidak pernah sepi oleh pengunjung.

Alamat: 4 2 Rong Muang, Pathum Wan, Bangkok 10330, Thailand

Jam Operasional: Setiap hari, 2 dini hari sampai 5 dini hari

