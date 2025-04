Bercerai dengan Janet Jackson, Wissam Al Mana Curhat di Medsos

TEMPO.CO, Jakarta - Miliarder sekaligus mantan suami Janet Jackson, Wissam Al Mana membalas unggahan Janet di Instagram dengan curhatan yang cukup memilukan. Kendati memutuskan untuk mengakhiri biduk rumah tangga yang baru seumur jagung, dari curhatannya itu, Al Mana tampaknya masih mencintai Janet.



“Untuk perempuan paling cantik di dunia ini, terima kasih telah menunjukkan rasa cinta, dukungan sekaligus meluangkan waktu untuk menjadi teman baikku.” tulis Al Mana di laman pribadinya. Miliarder berusia 42 tahun tersebut juga menambahkan, “Aku sangat mencintaimu, insha Allah kita akan selalu bersama, selamanya.”



Curhatan tersebut juga ditulis Al Mana terkait dengan unggahan Janet Jackson di Instagram bersama anaknya, Eissa, yang lahir pada Januari lalu.



Meskipun hingga kini belum diketahui pasti apa penyebab kehancuran rumah tangga Janet dan Al Mana, orang terdekat keduanya meyakini bahwa Janet akan menerima kompensasi.



Sesuai dengan perjanjian pra nikah yang telah disepakati oleh keduanya, Janet, pelantun lagu hits All For You tersebut akan menerima kompensasi sebesar 200 juta US dollar atau lebih dari 2 triliun rupiah.



NEWS | ESKANISA RAMADIANI