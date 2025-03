Beredar Pesan Teks Kim Sae Ron ke Kim Soo Hyun: Tolong Selamatkan Aku

Profil Para Pemain Drakor Knock Off, Ada Kim Soo Hyun dan Jo Bo Ah

Profil Jo Bo Ah yang Dikonfirmasi Perankan Song Hye Jung dalam Drama Knock Off

Kim Sae Ron diduga mengirimkan pesan teks kepada Kim Soo Hyun pada 19 Maret 2024. Melansir dari Koreaboo, Kim Sae Ron memohon Kim Soo Hyun agar memberinya waktu untuk melunasi utangnya, alih-alih menggugatnya. Bintang The Man from Nowhere itu kebingungan untuk melunasi utang ratusan juta won dalam waktu singkat.