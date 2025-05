Berenang di Bali, Aurel Hermansyah Hebohkan Haters

TEMPO.CO, Jakarta - Aurel Hermansyah memamerkan foto terbarunya sedang berenang. Dia mengunggah empat foto yang disatukan dalam frame, tertulis anak sulung Anang Hermansyah dan Krisdayanti itu sedang berada di Sundara at Four Seasons Resort Bali.



Yang menjadi kehebohan para folowersnya adalah, posisi Aurel berada di kolam mengenakan bikini. Tapi tubuh Aurel tak terlihat, hanya sembulan kepalanya. Rambutnya panjangnya digulung, terlihat tali bikini yang melingkar di leher, dia sedang menggendong Arsy, adiknya yang berusia 10 bulan. "My everything," tulis Aurel dalam caption.



Banyak yang mengomentari penampilan Aurel tapi ada juga yang membela. "Aduh gausah dibawa pusing deh. Aurel kan lagi berenang, ya baju nya ya bgitu. Masih syukur loly gak pamer paha fotonya. Ini cuma keliatan bahu nya aja. Bgini aja pada komen apalagi kalo smpe pamer paha. Heboh membahana bakalan. Masalah agama dan aurat, ya boleh menasihati tapi ya sudah dinasehati udah titik. Gausah panjang lebar dan membanding2kan gajelas. Lebih baik lihat diri kita dlu aja. Karena kita sendiri msih byk kekurangan.." tulis seorang netizen.



"Mbk @elisafajrianti semua orang tuh beda2 mbk.. Gk hrs semua sm kali... Menurut q sih wajar ajaaa orang lagi berenang ea hrs pake baju berenang dong.. Nah klo aurel pake nya di mall baru bs bikin heboh mbk.. Lohhh jgn sm kn mbk am aurel..ea beda lah mbk..aurel siapa mbk siapa."

ALIA