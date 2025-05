Berenang, Kimberly Ryder Terlihat tanpa Baju?

TEMPO.CO, Jakarta - Artis Kimberly Ryder sedang berlibur di Gili Trawangan, Lombok, NTB, bersama kekasihnya Edward Akbar. Ryder memposting foto sedang selfie dengan latar belakang laut dan Edward.



Terlihat, Kim seperti tidak memakai baju saat berenang. Tentu foto itu menghebohkan netizen.



Tapi di video lainnya di lokasi yang sama, Kim terlihat sedang berenang bersama Edward lagi. Kali ini terlihat jika gadis indo itu mengenakan bikini model kemben. Terjawab sudah foto sebelumnya yang terlihat dia tanpa mengenakan baju apapun.



“Good Morning Gili :) ‘Generosity is giving more than you can, and pride is taking less than you need’,” tulis Edward dalam keterangan foto selfienya dengan kekasih yang di posting di Instagram, Sabtu, 31 Desember 2016.



Dari video yang diposting @lambenyinyir, Kimberly terlihat memakai bikini berwarna hijau. Dalam video itu juga terdengar suara Edward yang bilang sayang ke bintang film Operation Wedding itu.



"Sayang, i love you,” kata keponakan Tamara Bleszynski itu pada Kimberly.



ALIA