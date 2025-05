Berhijab, Laudya Cynthia Bella Kebanjiran Hadiah

TEMPO.CO, Jakarta -Laudya Cynthia Bella tampaknya mantap mengenakan hijab. Lihat saja, sejak pulang umroh penampilan Bella berubah. Ia tak pernah melepas hijabnya. (Baca: Laudya Cinthya Bella 'Dipaksa Pisah' karena Adat



Keputusan Bella untuk berhijab, tentu saja mendapat respon positif dari teman-teman seprofesinya, yang telah lebih dulu memilih untuk berhijab.



Dukungan berupa doa maupun hadiah membanjiri Bella. Pada Senin lalu, Bella mendapat hadiah dari istri Irwansyah, Zaskia Sungkar. Bella pun mengunggah hadiah dari Zaskia beserta ucapan selamatnya.



"Alhamdulillah we are so glad that you are now wearing hijab. So, we like to congratulate you by sending you this gift from our collection," begitu bunyi pesan Zaskia. (Baca: Zaskia Bantah R1 Pictures Dapat Duit Adik Atut)

Pada keterangan gambar, Bella mengucapkan terima kasihnya. "Another beautiful gift from @zaskiasungkar15 that was very sweet of you Kiaa thank you for your support".



Bukan hanya Zaskia, Dian Pelangi yang sebelumnya tidak mengenal Bella pun mengirimkan doa dan hadiahnya. (Baca: Isi 45 Koper Dian Pelangi Laris di Amerika)



"Salam kenal dariku, semoga selalu dalam lindungan Allah dan semoga senantiasa istiqomah," tulis Dian pada suratnya.



"Dear Mba Dian, Thank you for the gift, insyaallah selalu istiqomah. Salam kenal ya Mabk," Bella membalas. (Baca: Rindu Dendam Cinta Tak Sampai)



RINA ATMASARI



