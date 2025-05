TEMPO.CO, Jakarta - Tak mudah bagi Albert Halim berperan dalam film terbarunya, Sundul Gan: The Story of Kaskus. Pasalnya, ia harus memerankan tokoh Andrew Darwis, salah satu pendiri situs forum komunitas di jagat maya itu.



"Bagi gua, ini berat banget. Ini film biopik pertama, jadi baru kali ini memerankan tokoh dan ada sosok aslinya," kata Albert saat dijumpai di kantor Kaskus, Jakarta, Kamis, 28 April 2016.



Sebagai kaskuser—sebutan pengguna setia Kaskus, ia tahu betul bahwa sosok yang sering disapa Mimin tersebut “didewakan” para kaskuser lain. "Ini menjadi tantangan karena harus merepresentasikan Mimin. Kalau kurang Mimin, ya Maman deh gua," kata aktor kelahiran Jakarta, 17 September 1986, ini bergurau.



Meski memiliki wajah yang mirip, aktor yang berhasil menjadi salah satu nomine Aktor Pendatang Baru dalam ajang IMA 2011 ini tak lantas berpuas diri. Ia pun mencoba mencari tahu karakter Andrew dengan memperhatikan gerak-geriknya.



"Tanpa disadari, ada gerak-gerik yang sering dia lakukan, jadi gua coba lakukan itu," tuturnya. Salah satu gerakan khas yang dilakukan Andrew, menurut Albert, adalah menggaruk hidung.



Dari pengamatannya, Albert juga menyadari bahwa cara berbicara Andrew sedikit berbeda karena dagunya yang panjang.



"Ya, akhirnya gua diskusi sama Naya (Naya Anindita, sutradara Sundul Gan: The Story of Kaskus), gimana kalau dagu gua dipanjangkan, karena gua ingin penonton lihat ini sosok Andrew, bukan Albert," katanya.



