Bernama Sama dengan Superstar Taylor Swift, Petarung MMA Curhat kerap Jadi Bahan Ejekan

"Di sesi timbang badan saja orang-orang mulai tertawa. Bagian terburuknya adalah saat penyiar mengumumkan nama sebelum pertandingan," kata Swift kepada The Sun, dalam wawancara yang rilis pada Ahad, 26 Januari 2025. Sejak kecil, ia tak pernah menganggap namanya istimewa. Baru saat mulai meniti karier di MMA, ia sadar nama 'Taylor Swift' lebih sering jadi bahan bercanda ketimbang ancaman bagi lawan di ring.

Hampir Saja Ganti Nama Taylor Swift

Sejak lahir, Swift—sang petarung—tak pernah khawatir soal ketenaran. Taylor Swift yang lain, penyanyi pemenang 14 Grammy Award asal Amerika Serikat itu belum muncul dengan gitar dan lirik patah hatinya. Namun, dua dekade kemudian, nama itu menjadi salah satu yang paling dikenal di dunia. Swift mengatakan banyak orang sering mempertanyakan keseriusannya saat menyebutkan namanya. “Nama saya sering membuat orang tertawa saat saya melewati keamanan bandara atau di pintu masuk klub,” ujarnya.

Taylor Swift tampil dalam konser The Eras Tour di Vancouver, British Columbia, Kanada, 6 Desember 2024. Menurut data dari situs The Numbers, film "Taylor Swift: The Eras Tour" yang dirilis Oktober 2023 ini tercatat sebagai film konser terlaris dunia. REUTERS/Jennifer Gauthier

Swift juga sempat mempertimbangkan mengganti nama, tapi akhirnya memilih memanfaatkannya sebagai peluang. "Nama ini bisa membantu. Di olahraga seperti ini, media dan pemasaran itu penting. Jadi, apa pun yang bisa membuat saya lebih dikenal, akan saya gunakan," ucap laki-laki 21 tahun itu. Saat ini, Swift punya hampir 6.000 pengikut di Instagram. Angka yang tak ada apa-apanya dibanding 282 juta pengikut milik sang penyanyi. Tapi, dengan semakin banyak orang memperbincangkan namanya, ia berharap bisa menarik sponsor dan membuka jalan menuju karier profesional di MMA.

Bukan Penggemar Penyanyi Taylor Swift

Dilansir dari Daily Mail, meski namanya identik dengan pelantun ‘Shake It Off’, Swift mengaku bukan penggemar musik Taylor Swift. Ia bahkan kesulitan menyebutkan lebih dari beberapa lagu milik penyanyi itu. Sementara itu, Taylor Swift sang musisi saat ini tengah sibuk mengikuti karier kekasihnya, Travis Kelce, di NFL. Penyanyi itu terlihat hadir pada Ahad, 27 Januari saat pertandingan Kejuaraan AFC Kansas City Chiefs melawan Buffalo Bills di GEHA Field, Arrowhead Stadium, Kansas City, Missouri, Amerika Serikat.

