Bersama Jimmy Fallon, Ed Sheeran Tampil di Stasiun New York

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi dan penulis lagu asal Inggris Ed Sheeran tampil di stasiun kereta bawah tanah Kota New York di Amerika Serikat dalam salah satu segmen acara The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Dalam segmen acara itu, Jimmy Fallon bersama seorang bintang diam-diam datang ke stasiun kereta bawah tanah New York untuk membawakan lagu.