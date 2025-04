Bertemu Hillary Clinton, Milley Cyrus Emosional

TEMPO.CO, Los Angeles - Jimmy Fallon menyambut Hillary Clinton sebagai salah satu tamunya di "The Tonight Show" pada Rabu malam, 4 Oktober 2017. Sementara mantan Sekretaris Negara berada di sana, komedian tersebut ingin mempersembahkan sebuah segmen Thank You Notes kepada Hillary Clinton.



Alih-alih, Fallon mengundang Milley Cyrus yang telah mendukung mantan calon presiden Demokrat untuk duduk di mejanya. Miley Cyrus menulis kartu pujian yang berterima kasih kepada Clinton. Dia menggunakan kesempatan untuk mengucapkan terima kasih karena telah menjadi tokoh wanita yang kuat.



Fallon juga membiarkan Miley Cyrus mengucapkan terima kasih kepada pahlawan politiknya, Clinton. Miley Cyrus terlihat emosional saat menulis kartu. "Terima kasih Hillary karena menjadi kekuatan, harapan, dan tekad untukku dan jutaan wanita muda lainnya," katanya saat suaranya bergetar. "Anda telah menjadi panutan dan inspirasi dan suara kami dalam waktu yang tidak pasti, saya benar-benar ingin menyampaikannya."



Dia kemudian bertanya apakah dia bisa memberi pelukan kepada Clinton. Mereka saling berpelukan dan Cyrus terlihat menyeka air mata dari pipinya.



Clinton juga menulis sebuah ucapan terima kasih. "Terima kasih, Miley, para penulis 'Tonight Show', dan semua wanita dan gadis muda di luar sana. Anda cerdas, kuat, dan pantas mendapatkan setiap kesempatan," katanya, "Bersama-sama, kami telah membuat suara kami didengar , kita telah melakukan banyak hal, dan kita telah menempuh perjalanan jauh, tapi seperti yang akan dikatakan Miley, kita tidak bisa berhenti, dan kita tidak akan berhenti. "



FF | ALIA