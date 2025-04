TEMPO.CO, Jakarta - Syahrini baru-baru ini mengunggah sebuah foto dan video ke akun Instagramnya tengah ngobrol bersama Kim Kardashian. Mereka bertemu di sebuah toko di kawasan Omotesando, Shibuya, Tokyo, Jepang.



Dalam video terlihat Syarini sedang mengenalkan dirinya kepada Kim sebagai orang Indonesia. Kim yang berpakaian santai dengan tank top putih, celana bernuansa army, dan kacamata putih terlihat ramah.



Tapi Kim tak tahu soal Indonesia. Lalu seorang wanita yang diduga adik Syahrini, Rini, yang mengambil video itu menyebut Bali.



"Do you know Bali," kata Syahrini ke Kim.

"Ya, tapi saya belum pernah ke sana," kata Kim.



Lalu di dalam video, Syahrini mengenalkan Kim. "Hello Indonesia, this is Kim Kardashian,"kata Syahrini.



Lalu mereka berfoto bersama.



"How Humbled To Bumped And Had A Chat With This Hot stuff !!! " CUCOKKK MEONG Elu Kimmm @kimkardashian " tulis Syahrini dalam caption.



Video unggahan Syahrini tersebut kemudian dikomentari dan disukai oleh Kim sendiri. Kim memberikan emoji ciuman cinta ke unggahan Syahrini tersebut. Banyak yang berkoemntar mengenai video tersebut, apalagi ketika Syahrini menyebut Kim sebagai Cucok Meong.



ALIA F