TEMPO.CO, New York - Setelah melahirkan bayi kembar Rumi dan Sir pada Juni lalu, ini pertama kalinya Beyonce dan Jay-Z tampil bersama di depan publik. Pasangan selebritas papan atas ini terlihat turut menghadiri acara tahunan Rihanna, Diamond Ball di Cipriani Wall Street, New York, Kamis, 14 September malam.



Beyonce tampil anggun dalam balutan gaun sutra berwarna hijau.

Selain pasangan Beyonce dan Jay-Z, ada beberapa banyak wajah pesohor turut menghadiri Rihanna's Diamond Ball yang dipandu oleh Dave Chappelle. Di antaranya Trevor Noah, Young Thug, Future, La La Vazquez, Emily Ratajkowski dan Jamie Foxx termasuk di antara mereka yang hadir dalam acara tersebut. Acara ini pun turut menampilkan pertunjukan Kendrick Lamar dan Calvin Harris.

Rihanna mengatakan pada acara amal tersebut, "Bersama-sama, kami mendanai program pendidikan, kesehatan, dan tanggap darurat global yang inovatif." Aktris "Where Have You Been" menambahkan, "Kami berinvestasi di masa depan dan membantu meningkatkan kualitas hidup bagi kaum muda dan keluarga mereka di seluruh dunia."

Acara amal tahun ini mengumpulkan lebih dari 5 juta dollar Amerika. Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung inisiatif Clara Lionel Foundation untuk menyediakan program pendidikan, kesehatan dan tanggap darurat global di seluruh dunia.



Aceshowbiz| ALIA