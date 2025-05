TEMPO.CO, Jakarta - Siapa yang menyangka kalau selebritas terkaya versi Forbes 2014 tidak memiliki rumah? Belum lama ini, diva pop, Beyonce Knowles, diusir dari kontrakannya.



Dilansir TMZ, Jumat, 11 September 2015, pelantun Drunk in Love tersebut diusir dari rumah kontrakannya di Holmby Hills, Los Angeles.



Ibu Blue Ivy tersebut sebelumnya menyewa rumah seluas 1,486 m pada Februari lalu. Hanya, pemilik rumah menjual rumah tersebut dengan harga US$ 35,5 juta atau sekitar Rp 508 miliar.



Saat ini, Beyonce dan Jay Z tengah sibuk mencari rumah baru. Rencananya pasangan ini ingin mencari rumah di kawasan Hulmby Hills.



Tahun lalu, Beyonce menempati peringkat teratas selebritas dengan penghasilan terbanyak. Pada 2014, Beyonce sukses dengan 95 konser yang dijalaninya.



Dalam setiap konsernya, rata-rata Beyonce meraup US$ 2,5 juta atau sekitar Rp 27 miliar. Selain profit yang tinggi, peran Beyonce dalam kancah musik patut diacungi jempol karena turut memberi warna pada dunia hiburan internasional.



RINA ATMASARI |TMZ