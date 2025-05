TEMPO.CO, Los Angeles - Para penggemar aktor Hollywood Chris Evans harus siap-siap patah hati. Pemeran Captain America ini baru saja tampil perdana dengan kekasihnya, Jenny Slate, dalam acara publik.



Chris Evans dan Jenny Slate hadir dalam premiere film animasi The Secret Life of Pets di New York, Sabtu 26 Juni 2916. Jenny Slate menjadi pengisi suara karakter anjing pemberani bernama Gidget dalam film tersebut.



Chris Evans tampil santai dengan polo shirt putih dan topi biru tua, sedangkan Jenny Slate tampil manis dengan gaun renda berwarna merah.



Chris Evans juga menunjukkan dukungannya terhadap Jenny Slate di Twitter dengan menulis, "The Secret Life of Pets luar biasa! @jennyslate adalah favorit saya secara pribadi. @KevinHart4real juga lucu. Pastikan kalian menontonnya!"



Seperti dilansir E! News, pasangan Chris Evans dan Jenny Slate bertemu pertama kali di lokasi syuting Gifted pada Oktober 2015. Pasangan ini kemudian mulai berkencan tidak lama setelah Jenny Slate bercerai dengan suaminya, editor film Dean Fleischer-Camp.



