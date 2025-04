Bintang Korea Lee Min Ho Absen di Sekuel The Heirs

TEMPO.CO, Jakarta - Salah satu drama sukses Korea Selatan yang dibintangi oleh aktor Lee Min Ho, The Heirs, rencananya akan dibuat lanjutannya. Penggemar pasangan Lee Min Ho dan Park Shin Hye yang menjadi pemeran utama dalam drama The Heirs seri pertama nampaknya harus gigit jari. Dari banyak rumor yang beredar, pasangan tersebut kemungkinan tidak ikut membintangi The Heirs Season 2.



Baca: Berani Komentar Pedas ke Lee Min Ho, Siap-siap Dituntut



Lee Min Ho kini tengah disibukkan dengan jadwal wajib militernya, sementara Park Shin Hye dilaporkan tengah sibuk dengan projek pribadinya sebagai duta merek kosmetik Mamonde. Rumor yang tersebar luas tersebut diyakini banyak penggemar sebagai alasan utama keduanya tidak dapat bergabung dalam The Heirs Season 2.



Nama lain yang digadang-gadang akan menggantikan peran Lee Min Ho dan Park Shin Hye ialah Song Joong Ki dan Song Hye Ko. Setelah sukses merebut hati banyak penggemar lewat drama Descendants of the Sun, keduanya kerap disandingkan untuk kembali beradu peran dalam drama yang sama. Meski demikian, pihak Song Joong Ki dan Song Kye Ko sama-sama belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait dengan rumor tersebut.



Lee Min Ho menjalani wajib militernya selama 2 tahun. Dia bertugas di pelayanan publik wilayah Gangnam, Korea Selatan. Masa wajib militer yang dilakukan oleh Lee Min Ho sendiri memang lebih lama dari dugaan penggemarnya. Hal tersebut membuat penggemarnya menarik kesimpulan sendiri jika Lee Min Ho memang tidak dapat bergabung dalam drama The Heirs Season 2. Hingga saat ini tanggal penayangan The Heirs Season 2 masih dalam tahap perundingan.





KPOPSTARZ | ESKANISA RAMADIANI