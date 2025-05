Bintang Mortal Kombat Ketagihan Bikin Film Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Robin Shou adalah aktor Hollywood yang terkenal lewat perannya sebagai jagoan bela diri bernama Liu Kang dalam film laga Mortal Kombat (1995). Lama tidak terlihat setelah peran terakhirnya sebagai 14K dalam sekuel Death of Race (2012), pria asal Hong Kong ini ternyata telah memutuskan pensiun sebagai aktor dan memulai kariernya sebagai sutradara.



Hal ini disampaikan langsung oleh Robin kepada Tempo setelah menerima penghargaan Special Jury Award dan International Special Jury Award dalam ajang International Film Competition (Ifcom) Festival dan International Film Festival for Peace, Inspiration, and Equality (IFFPIE) untuk filmnya yang berjudul Earthbound.



"Karena saya ingin menceritakan cerita saya sendiri. Saat berakting, Anda tidak benar-benar menceritakan cerita Anda, karena Anda menceritakan cerita orang lain. Anda melakukan apa yang orang suruh," ujar Robin mengungkapkan alasannya menjadi sutradara saat dijumpai di Hotel Kartika Chandra, Jakarta Selatan, pada Senin malam, 21 September 2015.



Earthbound adalah film pendek pertama yang digarap Robin. Film itu bercerita tentang keluarga yang selamat dari bencana alam gempa bumi dan tsunami yang melanda Aceh pada 2004. Film itu dinarasikan dalam bahasa Indonesia dan dibintangi aktor-aktor Tanah Air, seperti Teuku Rifnu Wikana, Reza Nangin, Bima Azriel, dan Tya Arifin.



"Saya senang bekerja sama dengan orang Indonesia. Mereka luar biasa, sangat berdedikasi, dan berkomitmen. Awalnya, karena saya pikir mereka sangat sibuk, mereka tidak akan bisa mengerjakan film ini," ujar anak keempat dari keluarga penjahit dan pembantu rumah tangga asal Shanghai itu.



Untuk ke depannya, Robin akan kembali membuat film yang juga berlatar belakang Indonesia. Film keduanya ini akan menceritakan tentang anak panti asuhan yang bernyanyi dalam kelompok paduan suara.



"Itu baru rencana. Tapi ceritanya tetap di Indonesia. Saya suka berkerja di Indonesia. Mereka punya semua yang saya butuhkan untuk membuat film," ucap pria 55 tahun itu.



LUHUR TRI PAMBUDI