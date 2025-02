Bintang Superman Smallville Tom Welling Ditangkap karena Mengemudi saat Mabuk

TEMPO.CO, Jakarta - Tom Welling, aktor pemeran Clark Kent atau Superman dalam serial Smallville, ditangkap karena mengemudi dalam keadaan mabuk. Dia diamankan di sebuah tempat parkir di Yreka, California pada Ahad malam, 26 Januari 2025, menurut laporan polisi yang diperoleh TMZ.



Menurut pihak berwenang, kadar alkohol dalam darah pria berusia 47 tahun itu melebihi batas legal yaitu 0,08 persen. Pemilik nama lengkap Thomas Joseph Welling ditangkap dan kemudian diproses oleh Kantor Sheriff Siskiyou sekitar pukul 02.00 waktu setempat. Dia dibebaskan dari tahanan setelah pukul 7 pagi tanpa jaminan.



Alumni Cheaper by the Dozen tersebut belum secara terbuka membahas perselisihannya dengan polisi. Hingga saat ini Polisi Yreka dan perwakilan Tom Welling pun belum membuka suara terkait masalah ini. Namun, diketahui sidang untuk aktor Lucifer dan Cheaper by the Dozen”itu telah dijadwalkan pada 11 Maret 2025.



Tom Welling Ditangkap di Hari Ulang Tahun Istrinya





Pada hari yang sama setelah penangkapannya, Tom Welling membagikan unggahan berupa foto istrinya di Instagram. Ia merayakan hari ulang tahun istrinya, Jessica Rose Lee Welling.



"Selamat Ulang Tahun untuk Malaikat kami yang mewujudkan impian kami dan semakin menginspirasi kami!" tulis Tom dalam unggahannya. "Kami mencintaimu sampai ke bulan dan kembali!"



Pasangan ini menikah pada 2019, empat tahun setelah perceraian Tom dengan mantannya, model Jamie White. Mereka memiliki 2 anak laki-laki; Thomson Wylde (6) dan Rocklin Von (3). Welling dan Jessica tinggal di Yreka, sekitar 16 mil selatan perbatasan California-Oregon, lokasi rumahnya tertulis "California Utara" di bio Instagram-nya.



Karier Tom Welling sebagai Aktor





Nama Tom Welling menjadi dikenal setelah dirinya memerankan Clark Kent muda di Smallville, yang berlangsung selama 10 musim antara 2001 hingga 2011. TomWelling juga dikenal karena perannya sebagai Letnan Marcus Pierce di serial Lucifer. Serial dan film yang dibintangi Tom Welling lainnya termasuk Professionals, Batwoman, Judge Amy, Draft Day, Parkland, Cheaper by the Dozen, Cheaper by the Dozen 2, dan The Fog.



Dia baru-baru ini muncul kembali sebagai Samuel Campbell di The Winchesters. Baru-baru ini, Tom Welling mengungkapkan bahwa, untuk pertama kalinya sejak Smallville berakhir, dia tertarik untuk kembali memerankan Superman.