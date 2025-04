Bintangi Film Horor, Luna Maya Sering Menangis

TEMPO.CO, Jakarta - Luna Maya ikut membintangi film horor The Doll 2 produksi Soraya Film bersama Herjunot Ali, Anto Hoed, dan Sara Wijayanto. Berperan sebagai seorang ibu yang kehilangan anak, Luna Maya dituntut untuk selalu menangis.



"Ini film horor saya yang kedua. Di sini saya lebih banyak menangis, ya. Hampir 79 persen saya nangis terus. Namun, tetap ada eksennya lah, biar seimbang," ujar Luna Maya dalam jumpa pers film The Doll 2 di kantor Soraya Film, Cikini, Jakarta Pusat, akhir pekan lalu.



Kekasih Reino Barack itu mengatakan, dirinya tertarik menerima tawaran main film horor karena merasa dapat tantangan. Apalagi peran yang dilakoni belum pernah dijalaninya. Luna Maya juga menilai film The Doll 2 berbeda dengan film horor pernah ada di Indonesia.



"Tantangan juga. Kan saya sudah lama nggak main film yang genrenya seperti ini," tutur Luna Maya.



Sebelumnya, Luna Maya pernah bermain dalam film horor berjudul Bangsal 13. Rencananya, The Doll 2 akan tayang di bioskop pada 20 Juli 2017 mendatang.



