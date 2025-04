Bintangi Film Kingsman, Taron Egerton Incar Peran James Bond

TEMPO.CO, Jakarta - Nama Taron Egerton dikenal lewat peran Eggsy dalam film Kingsman. Meski sudah berperan sebagai agen rahasia Inggris dalam Kingsman, Taron Egerton masih ingin menjajal peran serupa.



Baca: Buah Sukses Matthew Vaughn Pertahankan Formula The Kingsman



Taron Egerton mengaku bersedia memerankan agen rahasia Inggris lain, yaitu James Bond. "Jika saya diminta, iya (ingin menjadi James Bond). Itu luar biasa," kata Taron Egerton seperti dikutip Sky News, Selasa, 19 September 2017.



Menurut Taron Egerton, peran James Bond tentu berbeda dari Eggsy. Kemiripan mereka hanya sebatas agen rahasia saja.



"Bond sangat keren, bersih, dan jeli. Eggsy seperti itu, tapi ia tidak selalu melakukannya dengan benar. Saya pikir itu adalah hal yang menyenangkan dari Eggsy. Dia belum begitu matang," kata Taron Egerton.



Walau berminat, Taron Egerton sepertinya masih harus menunggu waktu lama untuk menjadi James Bond. Ini karena peran James Bond dalam film teranyar tetap diisi oleh Daniel Craig.



Daniel Craig membenarkan hal tersebut dalam talkshow The Late Show with Stephen Colbert pada Agustus lalu. "Saya pikir inilah dia. Saya hanya ingin keluar saat masih di puncak," tutur Daniel Craig.



Film teranyar James Bond dijadwalkan rilis November 2019 dan terasa spesial karena menjadi film James Bond ke-25. Akankah Taron Egerton menjadi James Bond di film berikutnya?



TABLOID BINTANG