TEMPO.CO, Los Angeles - Birdman dinobatkan sebagai film terbaik dalam Academy Awards atau Oscar ke-87. Film ini dibintangi Michael Keaton, yang berperan sebagai bintang film kawakan bernama Riggan Thomson.



Birdman menyisihkan tujuh pesaingnya, yaitu American Sniper, Boyhood, The Grand Budapest Hotel, The Imitation Game, Selma, The Theory of Everything, dan Whiplash.



Film ini bercerita tentang kehidupan Riggan Thomson, aktor yang memerankan karakter superhero Birdman. Dia cukup terkenal pada eranya. Namun, seiring bertambahnya usia, dia mulai dilupakan. Saat itu Riggan frustrasi dan sering membayangkan masa lalunya.



Dengan perolehan ini, total, Birdman mendapat empat piala. Tiga lainnya untuk kategori sutradara terbaik, naskah asli terbaik, dan sinematografi terbaik.



SYAILENDRA