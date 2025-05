Blake Lively Buka Suara soal Tahun Terberat

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Blake Lively kembali tampil di televisi untuk pertama kalinya sejak menggugat Justin Baldoni, sutradara sekaligus lawan mainnya dalam film It Ends with Us (2024). Ia hadir di acara Late Night with Seth Meyers pada Kamis, 1 Mei 2025, untuk mempromosikan film barunya, Another Simple Favor.