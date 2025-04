Seleb

Blake Lively Tuding Justin Baldoni Salahgunakan Hukum untuk Bungkam Korban Pelecehan Seksual

Blake Lively menuding Justin Baldoni berusaha membungkam korban pelecehan seksual lewat gugatan hukum terkait polemik produksi film It Ends with Us.

7 April 2025 | 21.13 WIB