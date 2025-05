Blogger Bintang Youtube Jadi Koleksi Baru Madame Tussauds

TEMPO.CO, New York - Madame Tussauds menambah koleksinya dengan bintang-bintang youtube. Di era di mana media sosial tumbuh pesat, Madame Tussauds kini juga menambahkan bintang YouTube dalam daftar tersebut.



Madame Tussauds telah memiliki replika tokoh-tokoh dari kerajaan, bintang Hollywood, musisi top, politisi global dan atlet-atlet pemecah rekor di berbagai museum lilinnya.



Pada Senin, Madame Tussauds di New York menampilkan replika patung lilin blogger populer Jenna Marbles yang memiliki lebih dari 15 juta pelanggan di channel YouTube miliknya. "Siapa yang menyangka ini akan terjadi dalam hidup mereka? Tak pernah. Yang pasti tidak dengan melakukannya di kamarku," kata Marbles saat patungnya yang berpose mengambil selfie dipamerkan.



Patung lilin ini bukan hanya patung bintang YouTuber pertama di museum New York, tetapi juga patung pertama yang bisa mengambil foto selfie. "(Pengunjung) tidak berfoto dengan patung itu, tapi patung itu yang akan mengambil foto bersamamu," kata Eric Fluet, kepala marketing di Madame Tussauds New York. "Jadi foto yang bisa kau unduh terlihat seperti Jenna Marbles mengambil selfie denganmu, bukan sebaliknya."

ANTARA