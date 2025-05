Bon Jovi, 130 Juta Album Telah Terjual

TEMPO.CO, Jakarta - Berdiri sejak 1983, sampai saat ini Bon Jovi telah meriris 13 album studio, dua album kompilasi, dan dua album. Band yang dimotori oleh Jon Bon Jovi, David Bryan, Tico Torres, Hugh McDonald, dan Phil X ini merupakan salah satu band dengan penjualan album tertinggi sepanjang masa, yakni lebih dari 130 juta album telah terjual secara global.



Kesuksesan internasional pertama band asal Sayreville, New Jersey, ini diraih saat merilis album ketiga Slippery When Wet (1986). Tak tanggung-tanggung, setelah dirilis, album ini langsung berada di puncak US Bilboard 200 selama delapan pekan. Di album ini, nuansa glam metal yang diusung oleh Bon Jovi masih kental. Sementara lagu andalannya di antaranya adalah You Give Love a Bad Name, Livin’ on a Prayer, Wanted Dead or Alive, dan Never Say Good Bye. (Baca: Gara-gara Foto Dalai Lama, Konser Bon Jovi Dibatalkan)



Pada 1988, Bon Jovi kembali mengulang kesuksesan dengan merilis album keempat New Jersey. Album ini memuat nomor hard rock seperti Bad Medicine dan I’ll Be There For You. Album ini terjual lebih dari 7 juta keping hanya di Amerika Serikat saja



Setelah sempat vakum pada 1989, Bon Jovi kembali aktif dan merilis album kelima yang bertajuk Keep the Faith (1992). Dengan karakter sound Bon Jovi lebih yang bernuansa rock ballad, album ini merai double platinum. Lagu seperti Keep The Faith dan Bed of Roses berada di peringkat sepuluh besar di berbagai tangga lagu. (Lihat Video : 32 Tahun Bon Jovi Berkarya)



Pada 1994, Bon Jovi merilis album berjudul Cross Road. Album kompilasi ini meraih penjualan terbaik di Inggris. Cross Road juga memuat single terbaru berjudul Always yang selama enam bulan berhasil berada di posisi 10 teratas dalam Billboard Hot 100. Single ini juga meraih platinum dan dinobatkan sebagai single Bon Jovi dengan pejualan tertinggi



Satu tahun kemudian, album studio keenam Bon Jovi yang berjudul These Days dirilis dan kembali meraih kesuksesan. These Days berada di peringkat satu di UK Album Chart dan berhasil menggeser album HIStory milik Michael Jackson. (Baca: Ini Daftar Lagu yang Akan Dinyanyikan Bon Jovi Malam Ini)



Album ketujuh Bon Jovi, Crush, dirilis tahun 2000. Album ini mengalahkan kesuksesan album Slippery When We Met di Australia, Jepang, dan negara-negara di Eropa. Di album ini, single It’s My Life berhasil memikat generasi muda.



Bon Jovi meneruskan produktivitasnya dengan menggarap album studio Bounce (2002), Have A Nice Day (2005), Lost High Way (2007), dan The Circle (2009). Pada 2013, Bon Jovi merilis album What About Now yang merupakan album terakhir Richie Sambora bersama Bon Jovi.



Terakhir, Bon Jovi baru saja merilis album Burning Bridges pada Agustus 2015. Bon Jovi juga sudah mengumumkan akan merilis album terbaru yang akan dirilis tahun depan.



Berikut ini daftar diskografi album studio:

Bon Jovi (1984)

7800 Fahrenheit (1985)

Slippery When Wet (1986)

New Jersey (1988)

Keep the Faith (1992)

These Days (1995)

Crush (2000)

Bounce (2002)

Have A Nice Day (2005)

Lost Highway (2007)

The Circle (2009)

What About Now (2013)

Burning Bridges (2015)

TBA (2016, belum dirilis)



Album Live:

One Wild Night Live 1985-2001 (2001)

Inside Out (2012)



Album Kompilasi:

Hard & Hot (1991)

Cross Road (1994)

Tokyo Road: Best of Bon Jovi (2001)

This Left Feels Right ( 2003)

Greates Hits (2010)



Box Sets:

100.000.000 Bon Jovi Fans Cant’t Be Wrong

Album Mini (Extended Plays):

Live On Tour EP (1987)

Live from Osaka (2000)

The Love Songs (2001)

Bon Jovi Target (2003)

Live from the Have a Nice Day Tour (2006)



Dokumenter:

Access All Areas; A Rock & Roll Odyssey (1990)

When We Were Beautiful (2009)



