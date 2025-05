Boyband BEAST Bergabung Dengan Agensi Baru

TEMPO.CO, Jakarta - Boyband asal Korea Selatan BEAST melanjutkan karir musik mereka bersama startup agensi Around Us Entertainment.



Kantor berita Yonhap, Jumat, 16 Desember 2016 melaporkan bahwa boyband beranggotakan Yoon Doo-joon, Yong Jun-hyung, Yang Yo-seob, Lee Gi-kwang dan Son Dong-woon akan menjadi selebriti pertama di bawah manajemen agensi yang baru dibentuk itu.



"Kami memutuskan untuk hadir dengan nama (Around Us Entertainment) untuk memproyeksikan tujuan kami mencapai sebanyak-banyaknya penggemar sesering mungkin," kata Aorund Us Entertainment dalam siaran pers.



Agensi tersebut mengatakan akan memberikan dukungan penuh kepada boyband beranggotakan lima orang itu sehingga dapat fokus pada musik, pertunjukan dan akting secara nyaman.



Agensi baru tersebut berjuang untuk memilih nama sebelum akhirnya resmi diluncurkan di Seoul. Awalnya, pada November lalu, agensi tersebut memilih nama Good Luck Entertainment yang diambil dari salah satu lagu BEAST.



Pada waktu itu boyband tersebut masih belum memutuskan untuk meninggalkan agensi mereka sebelumnya, Cube Entertainment, untuk memulai kontrak baru.



Kontrak BEAST dengan Cube Entertainment berakhir pada Oktober, namun Cube Entertainment berusaha untuk memperbaharui kontrak pada menit-menit terakhir.



Pendiri agensi baru tersbut di antaranya tokoh industri hiburan dari Hong Kong dan seorang mantan pejabat JYP Pictures, anak perusahaan JYP Entertainment.



Sejak debutnya pada tahun 2009, boyband K-pop BEAST menuai popularitas baik di negaranya sendiri Korea Selatan, maupun di Jepang dengan lagu-lagu hits-nya "Bad Girl," "Shock," "Midnight Sun" dan "On Rainy Days."



Boyband tersebut memulai debut mereka dengan enam anggota, namun Jang Hyun-seung keluar pada April lalu, demikian Yonhap.



ANTARA