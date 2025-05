Britney Spears Ahli Pamer Pakaian Dalam Baru

TEMPO.CO, Los Angeles - Britney Spears melakukan pembuktian bahwa dirinya bukan hanya piawai bernyanyi tapi juga punya bakat di bidang fashion.



Baru-baru ini, Spears mengeluarkan koleksi pakaian dalam terbarunya, Intimate Collection. Penyanyi asal Amerika ini bahkan bertindak langsung sebagai model iklan.



Dilansir Fox News, Kamis, 5 Februari 2015, pelantun Oops I Did It Again tersebut tampil menarik dengan mengenakan pakaian dalam merah muda. Ia terlihat sangat aduhai dengan make-up minimalis. Ia bersimpuh di atas kursi dengan mengenakan sepatu hak tinggi berwarna emas.



Pada foto tersebut, ibu dua anak tersebut, jelas betapa ia merawat tubuhnya. Postur tubuhnya ramping dengan kulit yang kencang. Spears mengumumkan bahwa koleksi pakaian dalam terbarunya tersebut akan diluncurkan pada musim panas tahun ini.



Saat ini koleksi pakaian dalam terbaru Spears telah siap untuk didistribusikan ke 200 negara.



Britney Spears meluncurkan brand pakaian dalam The Intimate Collection tahun lalu di New York Fashion Week. Tidak mudah bagi Britney untuk mendirikan bisnis barunya tersebut. Ia bahkan memerlukan dua tahun untuk menyiapkan segala sesuatunya.



RINA ATMASARI | FOXNEWS