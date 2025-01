Brooklyn Beckham - Chloe Moretz Tampil Berdua Lagi di Depan Umum

TEMPO.CO, New York - Brooklyn Beckham dan Chloe Moretz kembali tampil berdua di depan publik. Mereka hadir bersama dalam acara Xbox One x VIP Event & Xbox Live Session di New York, Amerika Serikat pada Senin, 6 November 2017.



