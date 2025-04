BTS dan EXO Bersaing di Twitter

TEMPO.CO, Jakarta - Bangtan Boys (BTS), grup penyanyi asal Korea Selatan keluar sebagai kata kunci yang paling banyak dicari. Pada 12 Juli, Twitter Korea merilis peringkat kata kunci yang paling banyak dicari di Twitter. Posisi teratas didasarkan pada analisis data tweet yang masuk dari para pengguna Twitter di Korea. Data tersebut kemudian dibagi menjadi beberapa kelompok, musik, tayangan televisi, film dan sosial.



Seperti yang dilansir oleh OSEN pada 12 Juli 2017, BTS yang berada di bawah naungan Big Hit Entertainment berhasil menduduki posisi puncak. Posisi kedua ditempati oleh grup penyanyi lain yang berada di bawah naungan SM Entertainment, EXO dalam kategori musik berdasarkan data yang masuk sejak 1 Januari hingga 30 Juni. Adapun nama lain yang berada di urutan 10 besar adalah Red Velvet, TWICE, I.O.I, Highlight, GFRIEND, GOT7, SECHCKIES dan Lovelyz.

Grup K-Pop EXO (Yonhap)



Untuk kategori televisi atau film, acara survival yang ditampilkan oleh Mnet berjudul Produce 101 Season 2 berhasil menduduki peringkat pertama. Disusul oleh acara dari tvN, New Journey to the West dan Your Name, serta SBS dengan acaranya yang berjudul Fantastic Duo 2 dan drama berjudul Missing 9.



Untuk kategori sosial, kata kunci pertama ialah pemilihan Presiden, diikuti dengan mantan Presiden Korea Selatan, Moon Jae In. kata kunci lain yang berada tepat di bawah keduanya adalah blacklist, poling, penangkapan dan Park Geun Hye.



Tampaknya, EXO harus bekerja keras untuk menggeser BTS dari posisi puncak menjelang akhir 2017 ini. Menurut Billboard, hal terpenting untuk meningkatkan popularita secara instan adalah pemanfaatan situs online serta kemampuan microblogging.



Pada 10 Juli 2017, EXO menyapa para penggemar melalui tayangan langsung V Live. Selama tayangan tersebut berlangsung, salah satu anggota, Baekhyun berkata pada para penggemar bahwa EXO akan mendominasi putaran kedua 2017 dan menggeser posisi BTS.



KOREA PORTAL | ESKANISA RAMADIANI