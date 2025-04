BTS Kalahkan Rihanna dan Miley Cyrus di Tangga Lagu Billboard

TEMPO.CO, Jakarta -Bangtan Boys yang dikenal juga dengan sebutan BTS berhasil mengalahkan Rihanna dan Miley Cyrus dalam tangga lagu Billboard. Boyband asal Korea Selatan di bawah naungan Big Hit Entertainment yang beranggotakanRap-Monster, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V, dan Jungkook ini selama 22 pekan menempati posisi pertama tangga lagu Social 50 milik Billboard.



Bahkan, penyanyi sekaliber Taylor Swift dan Justin Bieber hanya mampu menempatinya selama beberapa pekan saja. The Social 50 yang dirilis 11 Desember 2010 lalu diperoleh berdasarkan data yang masuk melalui perusahaan penganalisis musik, Next Big Sound.



Data yang masuk akan diurutkan berdasarkan artis paling populer di Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Wikipedia serta Tumblr. Grafik tersebut juga dibuat berdasarkan ada tidaknya penambahan pengikut dalam media sosial artis yang masuk dalam Social 50.



Berdasarkan data yang dilacak hingga 20 April tersebut, BTS menempati peringkat sebagai artis paling lama menduduki peringkat pertama, jauh melampaui One Direction yang hanya menempati posisi pertama selama delapan pekan saja.



Di sisi lain, BTS baru-baru ini dinominasikan untuk Top Social Artist oleh Billboard Music Awards. Acara bergengsi tersebut rencananya akan disiarkan langsung dari arena T-Mobile di Las Vegas, Amerika Serikat 21 Mei pukul 5 sore di stasiun televisi ABC.





BILLBOARD | ESKANISA RAMADIANI