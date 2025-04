BTS Rilis Album Baru, Apa Saja Lagu Andalannya?

TEMPO.CO, Jakarta - Grup idola asal Korea Selatan BTS (Bangtan Boys) merilis album baru "Wings: You Never Walk Alone" pada Senin, 13 Februari 2017 yang langsung merajai tangga lagu Korea Selatan dengan lagu andalannya.



"Spring Day", judul lagu andalan dari album baru tersebut, berada di posisi pertama di delapan layanan musik streaming utama di Korea Selatan, termasuk Melon, Mnet, Olleh Music dan Genie, setelah album tersebut dirilis. Lagu-lagu lain dari album tersebut juga menduduki peringkat atas pada banyak tangga lagu.



Kantor berita Yonhap melaporkan bahwa Melon, layanan musik streaming terbesar di Korea Selatan, bahkan mengalami masalah server sementara.



Akses ke album tersebut tertunda selama sekitar 20 menit karena penggemar berlomba masuk laman boy band tersebut dan mengunggah komentar.



Album BTS tersebut berisi 18 lagu, termasuk empat lagu baru yaitu "Spring Days," "Not Today," "Outro: Wings" dan "A Supplementary Story: You Never Walk Alone." Ketujuh anggota BTS berpartisipasi dalam menulis lagu dan lirik, dan memproduksi album baru tersebut.



Menurut Big Hit Entertainment, agensi BTS, album tersebut merupakan tindak lanjut dan versi panjang dari album "Wings", yang dirilis pada Oktober.



"Wings" terjual 751 ribu eksemplar, menjadi album dengan penjualan tertinggi tahun lalu di Korea Selatan.



Pada tanggal 18-19 Februari, boy band tersebut akan menggelar konser "2017 BTS Live Trilogy Episode III Wings Tour in Seoul" di Gocheok Sky Dome, barat daya Seoul.



