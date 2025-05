Bukan Honor Tinggi,Ini Sebab Syahrini Buka Konser Air Supply

TEMPO.CO, Jakarta - Syahrini mengungkapkan alasan utama yang membuatnya mau menjadi pembuka konser Air Supply 40th Anniversary – Celebration of Love Concert. Menurut Syahrini, bayaran yang diisukan tinggi bukanlah faktor utama keputusannya jadi pembuka konser Air Supply.



"Kalau angka-angka manja itu biarlah diatur manajemen," kata Syahrini dalam konferensi pers di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (3/11). Syahrini mau menjadi pembuka konser Air Supply karena penasaran dengan aksi panggung legenda musik tersebut.



"Ini lebih kepada diri saya ingin melihat penampilan Air Supply. Apalagi mereka sudah berkarier selama 40 tahun," tambah Syahrini. Selain itu, pihak promotor juga ikut angkat bicara soal pemilihan Syahrini sebagai pembuka konser Air Supply.



"Kami ingin menunjukkan ke mata dunia kalau ada diva seperti Syahrini. Kita bersyukur banget Syahrini mau karena jadwalnya padat," tutur David Ananda selaku promotor Full Color Entertainment.



Adapun konser bertajuk Air Supply 40th Anniversary–Celebration of Love Concert akan diselenggarakan di The Kasablanka Hall, Mall Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, pada 3 Desember 2016.



