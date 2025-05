Bulan Depan Bon Jovi Rilis Album

TEMPO.CO , Jakarta:Band rock papan atas dunia, Bon Jovi akan merilis album khusus bagi para penggemarnya. Album dengan judul "Burning Bridges" akan diluncurkan bulan depan, sebelum melakukan tur di luar negeri yang dijadwalkan mulai September.



Label band yang digalang oleh Jon Bon Jovi tersebut, Billboard, melalui juru bicaranya, mengatakan bahwa Bon Jovi juga akan meluncurkan dua lagu baru sebelum rilis album khusus pada 21 Agustus nanti.



"Burning Bridges, yang akan dirilis pada 21 Agustus, adalah sebuah album untuk para penggemar dan akan menemani tur internasional yang akan datang.



"Band ini bekerja keras pada album berikutnya, yang akan melihat rilis skala penuh pada tahun 2016," kata juru bicara Billboard seperti yang dilansir The Hindu pada 18 Juli 2015.



Yang akan menjadi single pertama dari album tersebut berjudul “We Don’t Run”, ditulis oleh vokalis Jon Bon Jovi dan produser pemenang Grammy John Shanks.



“Saturday Night Gave Me Sunday Morning”, akan menjadi single kedua, dikatakan oleh pihak label bahwa nuansa lagu tersebut lebih bahagia, lebih romantis, dan cerah dengan paduan suara.



“Burning Bridges” diharapkan akan mengikuti album terakhir Bon Jovi yang dirilis pada 2013. Album dengan judul “What About Now” tersebut mendapatkan platinum serta menjadikan Bon Jovi berada di lima besar Chart Tophing karena penjualannya yang meledak di pasaran.



THE HINDU|YON DEMA