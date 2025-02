Callum Kerr Berduka, Ibu dan Ayah Tiri Ditemukan Tewas di Prancis

The Guardian melaporkan bahwa jaksa penuntut umum Nicolas Rigot-Muller juga menanggapi spekulasi yang berkembang. "Keduanya meninggal akibat kekerasan, tapi saya tidak dapat menyimpulkan bahwa ini adalah kasus pembunuhan. Semua kemungkinan masih terbuka," ujarnya pada Jumat, 7 Februari.

Callum Kerr, yang dikenal sebagai aktor sekaligus penyanyi country, telah membintangi sejumlah serial, termasuk Hollyoaks (1995), Virgin River (2019), Monarch (2022), serta Flowers in the Attic: The Origin (2022). Hingga saat ini, Kerr belum memberikan pernyataan lebih lanjut terkait tragedi yang menimpa keluarganya.