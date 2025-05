TEMPO.CO, Los Angeles - Calvin Harris , 32 tahun, merasa cemburu ketika mengetahui mantan kekasihnya, Taylor Swift, berpacaran dengan aktor Tom Hiddleston.



Baru saja putus dari Taylor Swift dua minggu sebelumnya, Harris rupanya tak terima dengan ulah penembang Shake It Off itu. Ia pun langsung meng-unfollow akun Twitter Taylor Swift dan menghentikan hubungan pertemanannya dengan Taylor di Instagram.



Tak hanya itu, Harris pun menghapus semua foto Taylor yang ada di akun Instagramnya dan meng-unfollow akun adik Taylor, Austin Swift.



Tapi, Kamis, 23 Juni 2016, Harris kembali mengikuti akun Twitter dan Instagram Taylor. Tak jelas alasan Harris kembali menjalin pertemanan dengan wanita itu di media sosial. Tapi konon itu dilakukan untuk meredam kontroversi yang terjadi setelah ia meng-unfollow Twitter dan Instagram Taylor.



Sementara Taylor sedang dimabuk asmara dengan Hiddleston, Harris sibuk berlatih di gym. Kegiatan tersebut didokumentasikannya lewat Snapchat pribadinya. Mungkinkah hal itu dilakukannya agar bisa cepat move on dari Taylor?



