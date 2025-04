TEMPO.CO, Jakarta - Boyband Korea Selatan, Bangtan Boys or Beyond The Scene (BTS), punya tradisi unik untuk merayakan ulang tahun anggotanya. Tradisi ini juga mereka lakukan untuk Rap Monster, yang berulang tahun ke-23 pada Selasa, 12 September 2017.



BTS mempublikasikan foto-foto di balik layar pria yang punya nama asli Kim Nam-joon itu. Kebanyakan foto yang dirilis tersebut menampilkan Rap Monster sedang tersenyum. Namun ada juga momen saat leader BTS paling imut ini tampak serius.

Beberapa diambil saat Rap Monster sedang beraksi di panggung, berfoto selfie, sesi pemotretan, sampai saat menerima penghargaan bersama anggota BTS lainnya. Tampak dalam salah satu foto, Rap Monster sedang mengerling dengan latar belakang mesin cuci.



BTS Army, sebutan untuk fan BTS, langsung membanjiri media sosial dengan doa dan ucapan selamat bertagar #HappyNamjoonDay. Seorang netizen mengomentari foto Rap Monster, “Look at how charming our king is!! He is so perfect."



ALLKPOP | IKA SURYANI SYARIEF