Celestia, Kapal Pesiar Indonesia yang Masuk Daftar 100 Tempat Terbaik Majalah Time

TEMPO.CO, Jakarta - Kapal pesiar Celestia dari Indonesia masuk daftar The World’s Greatest Places of 2025 Majalah Time, kategori tempat menginap. Kategori tersebut mencakup 51 akomodasi yang ada di berbagai dunia, Celestia adalah satu-satunya lokasi menginap dari Tanah Air yang diakui oleh majalah yang berbasis di New York, Amerika Serikat, itu.