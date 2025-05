TEMPO.CO, Jakarta - Putra aktris Jessica Iskandar, El Barack Alexander, akhir-akhir ini membuat pengikut akun Instagram ibunya, @inijedar, terharu. Reaksi netizen berawal ketika pekan lalu, Jessica menghabiskan waktu libur bersama anak semata wayangnya itu di Pulau Bali.



Sebelum meninggalkan Bali, Jessica mengunggah sebuah video percakapannya dengan El, sapaan akrab El Barack. "Good morning from us in Bali @el_barack_alexander about to leave Bali very soon," begitu tulis Jessica dalam keterangan videonya.



Dalam video itu, Jessica mengajak anaknya yang masih berumur dua tahun itu tentang kabarnya pagi itu, dengan menggunakan bahasa Inggris.



Jessica : "Are you happy today?" (Apakah kamu senang hari ini?"

El : "Happy." (Senang)

Jessica : "Do you love mommy?" (Apakah kamu mencintai Ibu)

El : "Ya."

Jessica : "How's your sleep?" (Bagaimana tidurmu semalam)

El : "Good."

Jessica : "Do you have a dream?" (Apakah kamu bermimpi?)

El : "Ya."

Jessica : "What dream?" (Mimpi tentang apa?)

El : "Father." (Ayah)



Beberapa kali video itu kembali diunggah (reposting) oleh netizen lain, termasuk kakak Jessica, Erick Bana Iskandar, dan beberapa pengikut Jessica. Mereka begitu terharu dengan ungkapan El yang spontan mengatakan bermimpi bertemu ayahnya. Padahal sejak ia lahir, tak sekali pun ayahnya datang menemuinya.



Seperti misalnya akun @fannysilviyawan "God Bless You, Baby El. Pasti impian Baby El terkabul kok. LOVE U."



Lalu akun @rimaghani_rizky yang ikut menyemangati El. "Sabar ya sayang, i hope your dream will come true @el_barack_alexander," kata dia. Hingga hari ini, Jumat, 6 Mei 2016, posting-an video Jessica telah menuai 74 ribu lebih penyuka dan 6.188 komentar.



Jessica Iskandar menikah dengan pria berkebangsaan Jerman, Ludwig Franz Willibald, pada 8 Januari 2014. Namun tak sekali pun keduanya menampakkan kebersamaan di media. Ludwig justru membuat kejutan dengan membatalkan pernikahannya dengan pemeran Kara dalam film Dealova itu dengan alasan merasa tak pernah menikah dengan Jessica.



Dari pernikahan yang kemudian dibatalkan itu, Jessica memiliki seorang anak laki-laki bernama El Barack. Dalam beberapa posting-an foto, Jessica mengungkapkan kebahagiannya telah dikaruniai El.



DESTRIANITA