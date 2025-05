Cerai dari Johny Depp, Amber Heard Donasikan Harta Gono-gini

TEMPO.CO, Jakarta - Amber Heard, 30 tahun, akhirnya resmi bercerai dari aktor Johnny Depp setelah proses panjang, Selasa, 16 Agustus 2016. Heard, yang membintangi film 3 Days to Kill (2014), berniat menyumbangkan uang gono-gini dari Depp untuk kegiatan amal.



Seperti dilansir USA Today, Kamis, 18 Agustus 2016, Heard mendapat US$ 7 juta atau sekitar Rp 91,9 miliar dari Depp, 53 tahun, setelah mereka bercerai. Depp menjadi bintang film sejumlah film box office, termasuk Pirates of the Caribbean.



Uang ini akan disumbangkan Heard kepada organisasi American Civil Liberties Union dan Rumah Sakit Anak Los Angeles.



"Seperti yang dijelaskan dalam penyelesaian perceraian, uang tidak memiliki peran bagi saya secara personal. Kecuali jika saya bisa menyumbangkan untuk kegiatan amal, dan dengan melakukan hal itu, saya berharap dapat menolong orang-orang yang kurang bisa membela dirinya,” kata Heard.



Keputusan Amber Heard ini hanya berselang dua hari setelah putusan perceraiannya dengan Johnny Depp. Pasangan ini merilis pernyataan mengenai status hubungan mereka pada Selasa, 16 Agustus 2016.



"Hubungan kami sangat bergairah dan ada masa di mana itu berubah secara cepat, tapi selalu terikat dengan cinta. Tidak ada pihak yang membuat tuduhan salah untuk mendapat keuntungan finansial. Tidak pernah ada keinginan untuk melukai secara fisik atau emosional,” kata Johnny Depp dan Amber Heard dalam pernyataan mereka.



Amber Heard menggugat cerai Johnny Depp pada 23 Mei 2016, tiga hari setelah ibu Johnny Depp meninggal. Alasan perbedaan menjadi penyebab gugatan cerai Amber Heard setelah menikah selama 15 bulan dengan Johnny Depp.



Proses perceraian mereka berbuntut panjang karena Amber Heard mengklaim Johnny Depp melakukan kekerasan terhadap dirinya. Sejumlah bukti memar sempat ditunjukkan Amber Heard melalui foto di pengadilan Los Angeles.



