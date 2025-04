Cerita Aktor Korea Jeon No Min Bersua Komodo di NTT

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Korea Selatan, Jeon No Min, baru-baru ini menyambangi Indonesia dan mengunjungi Taman Nasional Komodo di Nusa Tenggara Timur (NTT). Dalam unggahan video di kanal YouTube On The Gil yang tayang pada 10 April 2025, pemeran drama The Third Marriage itu membagikan pengalamannya menjelajahi Pulau Komodo.