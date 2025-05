TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi Once Mekel menjadi produser album grup musik terbaru, Kevin and The Red Rose. Ia mengungkapkan, salah satu alasannya tertarik terlibat dalam album terbaru grup tersebut karena Kevin Aprilio.



Menurut mantan vokalis grup band Dewa itu, Kevin merupakan musikus muda berbakat. Bakatnya sudah terlihat sejak membentuk grup musik Vieratalle dan Princess.



"Menurut saya, Kevin punya bakat yang istimewa," kata Once di KFC Kemang, Jakarta Selatan, Rabu, 26 Oktober 2016. Mendengar pujian dari Once, Kevin tersenyum malu.



Ia mengaku terkesan setelah Kevin menunjukkan kepadanya lagu grup tersebut. "Di situ saya melihat Kevin merupakan musikus dan arranger muda yang produktif dan kreatif," ujarnya.



Menurut Once, putra pasangan Addie M.S. dan Memes itu mampu mengolah musik orkestra. "Saya sangat percaya kalau Kevin familiar dengan orkestra. Jarang sekali muda yang mengerti orkestra," tuturnya.



Once menilai, dengan mengkombinasikan musik pop dan orkestra dalam grup musik terbarunya, musik Kevin and The Red Rose tak hanya berhasil terdengar lebih romantis, tapi juga sophisticated.



Kerja sama Once dengan Kevin ini bukan yang pertama kali. "Beberapa waktu lalu, saya dan Kevin juga pernah kerja sama. Saya pernah meminta dia untuk mengaransemen musik, dan dia bisa mengerjakannya dengan singkat," ujarnya. "Jadi saya kira, wah, band ini terdiri atas orang-orang yang hebat."



Once berharap bisa terus bekerja sama dengan Kevin. "Saya harap ini bukan yang terakhir, tapi memang kami juga ke depannya punya proyek film dan satu proyek lainnya yang masih kami rahasiakan," katanya.



DINI TEJA



