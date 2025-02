Cerita Simu Liu Terdampak Kecelakaan Pesawat Delta Air Lines di Kanada

TEMPO.CO, Jakarta - Kecelakaan pesawat Delta Air Lines di Kanada pada Senin 17 Februari 2025 menyebabkan beberapa penerbangan tertunda, seperti yang dialami Simu Liu. Pesawat yang ditumpangi aktor Shang Chi and the Legend of The Rings ituu mendarat di bandara yang sama beberapa jam setelah kecelakaan mengerikan tersebut.