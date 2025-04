Charlize Theron Bicara Adegan Ciumannya di Fast and Furious 8

TEMPO.CO, Jakarta - Charlize Theron buka-bukaan soal adegan ciumannya dengan Vin Diesel di film Fast and Furious 8.



Di serial terbaru waralaba Fast and Furious itu, Charlize Theron berperan sebagai seorang penjahat wanita bernama Chiper. Dia memaksa Dominic Toretto yang diperankan Vin Diesel mengkhianati keluarganya. Ciuman itu terjadi saat karakter Charlize memaksa Vin untuk melakukan penghianatan tersebut.



Saat diwawancara di acara The Ellen De Generes Show, Charlize tak dapat menahan tawanya. “Saya merasakan dorongan dari diri Vin.” ujar Charlize, seperti dikutip situs berita hiburan Just Jared, Jumat, 14 April 2017.



Ciuman tersebut, kata Charlize, mungkin terlihat sedikit memaksa. "Bibirku terlihat seperti menyerang seluruh wajah Vin,” ujarnya.



Vin Diesel sebelumnya juga mengomentari adegan ciumannya dengan Charlize Theron. Aktor 49 tahun itu dengan bergurau mengatakan Charlize bukan rekan ciuman yang buruk. "Apakah aku menikmati ciuman tersebut? Tentu saja iya. Sebuah ciuman tidak akan berbohong, bibir pun demikian. Charlize benar-benar mendalami perannya," kata Vin.



ESKANISA RAMADIANI | NN