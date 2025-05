Chica Jessica Ungkap Hubungannya dengan Cowok Gay

TEMPO.CO, Jakarta - Chika Jessica gegerkan dunia maya. Secara blak-blakan dia menulis unek-uneknya tentang pengalaman dekat dengan cowok homoseksul. Tak sebatas dekat, Chika Jessica juga mengaku menjadi kekasih palsu agar orientasi seksual cowok itu tak tercium.



Setelah hubungan tersebut kandas, dan Chika kini dikabarkan dekat dengan Deddy Corbuzier, dia mengaku kini cowok homo tersebut sedang menganggu hidupnya.



"READ THIS!! Kalau cewek ktemu cewek kumpul..Jelas kelakuaanya.. Tapi...kalo "COWOK" ktemu "COWOK" trus ngumpul, meskipun disitu ada CEWEKNYA (kamuflase doang), Keliatan kok dari gayanya kalau mereka BUKAN COWOK tapi HOMO lagi cari pasangan. Dan kalau mereka posting galau ala2 di IG.. Come on broooo, Dia itu bukan galau krn ditinggal cewek.Tapiiii galau ditinggal "cowok"nya juga kali. Masalahnya gw pernah ngalami hal ini.. gw dulu diminta bantu buat nutup jati diri nya nih "HOMO" dgn cara pura2 deket sama saya bertahun2 supaya masyarakat mikir kita pacaran.. buat naikin nama dia di managemen yg sama DAN buat KAMUFLASE dia pacaran sama cowok!!! dan gw JIJIK ingat nya...(Gw yakin kalian tau lah siapa orang nya. kita sering masuk TV segala kok),” tulis Chika di Instagramnya.



Sekian lama menutupi ‘aib’, kini Chika mengaku harus membuka kedok karena sang cowok diduga menganggu kehidupannya yang sudah lama tenang.



“Gw nulis caption ini.KARENA gw MERASA disenggol lagi sama si homo yg mau manfaatin dan ngancurin hidup gw yg sekarang, dgn cara kerjasama dgn ngajak temen2 se-perhomoan nya juga utk bikin gw sensi. Bahkan gw udh dijuluki "axxx senxx" sama mereka. Mereka nyerang dan manfaatin gw lewat sosmed. So,let's play wi

Kaget membaca pernyataan panjang lebar Chika, para netizen pun bertanya tentang sosok pria yang dimaksud. Sebagian besar menilai kalau tudingan Chika mengarah ke Dwi Andika, yang pernah dekat dengannya. Namun, setelah Chika menyatakan kalau homo juga bisa nikah, maka nama Deddy Corbuizer pun tak luput dari dugaan.



"Saya tdk sebut nama.. silahkan mikir.. anw Homo nikah kan juga banyak.. ttp aja Hap hap hap. Dan si homo bikin drama baru dgn selalu unggah postingan galau di sosmed dia, dgn terkesan saya meninggalkan dia. Biar orang2 kasihani tu homo dan menyalahkan saya. Apa namanya kalo bukan mau usil hidup saya dan manfaatkan saya lagi. Sok sedih ditinggal cewek. Pacarnya aja "cowok" qo,” tulis Chika Jessica membalas komentar followers seraya berteka-teki.



Hhmmm..., siapa ya pria itu?



ALIA