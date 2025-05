Chicco Jerikho Bikin Cewek Meleleh di Film Terbaru

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Chicco Jerickho kembali memamerkan kemampuan aktingnya di film A Copy of My Mind. Film yang disutradarai oleh Joko Anwar dan diproduksi rumah produksi Lo-Fi Flicks mengangkat genre drama romantis — genre yang jarang disentuh Joko.



Namun Joko menyarankan agar film ini dikonsumsi penonton berusia 21 ke atas. Alasannya, peran Chicco di film ini akan membuat kaum Hawa meleleh. Maklum, Chicco bakal mempertontonkan bentuk tubuhnya dengan perut yang six pack.



"Di film ini, Chicco banyak buka baju," ujar mantan wartawan The Jakarta Post itu sambil tertawa, Jumat 21 Agustus 2015.



Joko menjelaskan di film ini Chicco berperan sebagai Alex. Alex adalah pemuda kelas menengah ke bawah yang bekerja sebagai pembuat subtitle atau teks terjemahan untuk DVD bajakan. Namun subtitle yang dibuat Alex buruk karena Alex ternyata tidak pandai berbahasa Inggris.



"Subtitle buatan Chicco (Alex) ngaco. Kok bisa ngaco? Ternyata Chicco pakai Google Translate," ujar Joko.



Joko mengaku tertarik menggaet Chicco setelah mereka bertemu di Medan tahun lalu. Lewat obrolan santai, ia langsung yakin bahwa Chicco aktor yang tepat untuk memerankan Alex.



Film panjang kelima Joko ini mengangkat kisah asmara Alex dengan Sari yang diperankan Tara Basro. Sari adalah karyawati di salon murah. Keduanya bertemu dan saling jatuh cinta. Tapi sepasang orang kelas menengah ke bawah ini tidak sengaja harus berurusan dengan dunia politik yang mengancam hubungan mereka.



Film ini selesai dibuat tahun lalu, namun baru akan tayang di bioskop Indonesia pada Februari 2016. Sebelumnya, Film ini juga berhasil menembus festival film internasional, seperti Busan Internasional Film Festival 2014, Toronto International Film Festival 2015, dan Venice Film Festival 2015.



LUHUR TRI PAMBUDI