Choi Siwon Super Junior Punya Dua Data Kelahiran Berbeda

Lalu diikuti berbagai serial drama Korea lainnya, antara lain Precious Family (KBS2, 2004), 18 vs 29 (KBS, 2005), City The Boy in the Charnel House (KBS, 2005), Spring Waltz (KBS, 2006) sebagai Park Sang Wook, Legend of Hyang Dan (MBC, 2007) sebagai Lee Mong Ryong, Masked Prosecutor (KBS2, 2015), She Was Pretty (MBC, 2015) sebagai Kim Shin Hyuk, Dramaworld (Viki, 2016), Revolutionary Love (tvN, 2017) sebagai Byun Hyuk.