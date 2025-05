TEMPO.CO, Jakarta - Lagu Lonely Child baru saja selesai dibawakan Christina Perri di panggung utama Java Jazz, Minggu, 8 Maret 2015. Sesaat kemudian, denting piano terdengar, intro dari A Thousand Years.



Penonton pun bersorak. Hampir serempak, ratusan smartphone langsung teracung ke atas, merekam momen tersebut. Tak ketinggalan, para penonton juga ikut melantunkan lagu soundtrack dari film remaja Twilight Saga: Breaking Dawn ini.



Bahkan, saat bagian chorus, Perri sempat membiarkan penonton bernyanyi sendiri. "Wow, Jakarta, kalian adalah penonton yang menyanyikan A Thousand Years paling kencang yang pernah kutemui," ujarnya. Pada malam itu, dara ini mengenakan kemeja putih dipadu celana pendek hitam.



Selama sekitar satu setengah jam, Perri juga menyanyikan beberapa lagu dari album pertama dan keduanya, seperti Arms, Lonely Child, Shot Me in the Heart, dan Distance. Kadang, ia juga ikut memainkan gitar dan piano.



Sempat mundur ke belakang panggung, ia muncul kembali untuk memenuhi panggilan encore. Sebagai kejutan, ia tak menyanyikan lagu miliknya sendiri, tapi Thinking Out Loud dari Ed Sheeran. Sebagai penutup, ia juga menggenapi pertunjukannya dengan Jar of Heart sebagai lagu pamungkas, yang juga memanen kor penonton.



RATNANING ASIH