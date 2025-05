TEMPO.CO, Jakarta - Miley Cyrus dan Liam Hemsworth mengakhiri hubungan asmara mereka pada 2013. Setelah dua tahun berpisah, Miley dan Liam kembali bertemu di kampung halaman Liam di Australia, tepatnya saat acara Falls Music Festival di Byron Bay.



Liam hadir bersama keluarganya, termasuk Chris Hemsworth dan Luke Hemsworth beserta para istri, Elsa Pataky dan Samantha.



Namun, menurut saksi mata, seperti dilansir E!Online, Liam menghabiskan waktu bersama Miley. Keduanya terlihat saling berpelukan dan berciuman saat menikmati waktu bersama.



Mereka dilaporkan menghabiskan waktu di area VIP di belakang panggung. "Liam terlihat menggosok pundak Miley pada satu waktu," kata saksi mata.



The Australian Telegraph melaporkan bahwa Miley dan Liam menghabiskan sekitar setengah jam di area VIP dan minum bersama beberapa teman sembari menikmati festival musik. Mereka dijaga pihak sekuriti untuk memastikan orang lain tidak mengambil gambar keduanya.



Miley Cyrus dan Liam Hemsworth bertemu pada 2010 saat sama-sama membintangi film The Last Song. Keduanya bertunangan pada 2012, tapi mereka mengakhiri hubungan pada 2013.



TABLOIDBINTANG.COM