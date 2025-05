TEMPO.CO, Jakarta - Cinta Laura disebut-sebut bakal terlibat dalam sebuah film Hollywood. Film yang menjadi bagian dari spinoff Harry Potter ini berjudul Fantastic Beasts and Where to Find Them.



Kabar tersebut ternyata sudah beredar di Tanah Air sebelum proyek itu dieksekusi, karena proses produksinya akan mulai sekitar April 2016. "Dan paling excited, mudah-mudahan April tahun 2016 syuting film besar di Amerika," kata Cinta Laura saat ditemui di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Selasa, 5 Januari 2016.



Cinta mengaku kena omel manajemennya di Amerika. Pasalnya, dia keceplosan membeberkan proyek film tersebut. Padahal belum diperbolehkan bercerita kepada media. "Aku dimarahin sama manajer aku di Amerika, karena aku enggak boleh bilang apa-apa ke media di Indonesia. Yang boleh hanya publicist sama produser di sana," ucapnya.



Kini Cinta menolak bercerita tentang film tersebut. "Iko Uwais saja enggak boleh bilang terlibat di Star Wars dari dua tahun lalu, kan. Dia baru bilang baru-baru ini. Itu bisa bahaya buat karier aku," ujarnya.



