TEMPO.CO, Jakarta - Lama tak terdengar kabar dari selebritas cantik, Cinta Laura. Cinta kerap diberitakan dekat dengan beberapa pria. Hanya, pelantun lagu Shoot Me ini selalu menyangkal dengan alasan berteman.



Kini, Cinta kembali muncul dengan sosok pria tak dikenal. Melalui akun Instagram-nya, Cinta mengunggah foto dirinya bersama seorang pria yang diketahui bernama Michael.



Terlihat dalam gambar, keduanya tengah menghadiri The Ellen DeGeneres Show. "Had a great time watching @theellenshow LIVE with @deavilamichael today! Thanks for the amazing giveaway #elendegeneres! Today ain't so bad after all," tulis Cinta dalam keterangan gambar.



Bukan hanya Cinta, pria yang memiliki akun @deavilamichael tersebut juga mengunggah fotonya bareng Cinta. Bukan hanya satu, pria muda ini bahkan memiliki banyak foto Cinta di riwayat gambar Instagram-nya.



Michael sempat berpose dengan Cinta saat menghadiri konser Ariana Grande di Los Angeles. Terlihat mereka kompak mengenakan pakaian berwarna hitam. Michael bergaya ala vampir, sedangkan Cinta tampil manis dengan bandana kucing di kepala.



"Thank you for coming love. Glad you had fun! you look amazing in this pic," tulis Michael.



RINA ATMASARI